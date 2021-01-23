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Полковника "Альфи" затримали за підготовку вбивства співробітника СБУ

Новость на русском → Київ, Субота 23 січня 2021 13:09
Полковника "Альфи" затримали за підготовку вбивства співробітника СБУ Фото: СБУ (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Полковника спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" Андрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. В якості замовника підозрюють колишнього заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в СБУ.

У самій спецслужбі вранці з'явилася інформація про те, що вчора було попереджено вбивство співробітника спецслужби. У даній справі затримано один діючий співробітник СБУ.

"Слідчі дії тривають. Але так, попереджено вбивство Наумова. Затриманий підозрюваний Расюк. Підозрюваний Нескоромний зник", - повідомило джерело агентства.

В СБУ повідомили, що офіційна інформація в зв'язку з даним інцидентом буде представлена пізніше, після завершення всіх слідчих і оперативних дій.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області затримали депутата 8-го скликання однієї з селищних рад Броварського району, який готував замах на двох чоловік.

Також повідомлялося, що в Рівному запобігли замовне вбивство громадського активіста, який виступав проти вирубки лісів у Рівненській та Житомирській областях.

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