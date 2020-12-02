Підтримка локдауну серед українців зросла, але більшість, як і раніше, проти

В кінці листопада введення жорсткого карантину підтримували 42% українців. Два тижні тому прихильників локдауну було 36%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас кількість противників жорсткого карантину зменшилася з 61 до 55%.

Аналогічно, зросла кількість респондентів (з 55 до 58%), які вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться. При цьому, 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята (40% - проти цього).

Протягом останніх двох тижнів рівень підтримки карантину вихідного дня зменшився з 49 до 44% (кількість противників зросла з 49 до 54%). Тільки 34% очікують, що в результаті його введення поширення коронавірусу зменшиться, зате 64% - не згодні з цим.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 28-30 листопада 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, сказав РБК-Україна, що карантин вихідного дня не показав ефективних результатів у Києві. За його словами, в столиці і в цілому по Україні продовжує спостерігатися стрімке зростання захворюваності COVID-19.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині листопада думки українців щодо рішення уряду вести карантин вихідного дня розділилися порівну. Половина опитаних (49%) підтримували, стільки ж були проти.