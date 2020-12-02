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Результатів немає: в Києві оцінили ефективність карантину вихідного дня

Новость на русском → Київ, Середа 02 грудня 2020 10:41
Результатів немає: в Києві оцінили ефективність карантину вихідного дня Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Карантин вихідного дня не показав ефективних результатів в Києві. У столиці та в цілому по Україні продовжує спостерігатися стрімке зростання захворюваності COVID-19.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, карантин вихідного дня був введений як один з альтернативних методів зменшення соціальної активності.

"Сьогодні він не показав свою ефективність і доцільність при даних умовах. Результатів по карантинним заходам (вихідного дня - ред.) - немає ніяких. З епідеміологічної точки зору. Можливо, якісь інші", - сказав Рубан.

Він додав, що такі обмеження є ефективними, якщо немає різкого зростання захворюваності COVID-19.

"Сьогодні ми спостерігаємо стрімке зростання захворюваності в цілому по Україні, по регіону. Тому він неефективно впливає. І немає таких показників, що підтверджують його ефективність", - зазначив Рубан.

Зазначимо, в Україні за минулу добу зафіксували понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу. З них 1735 - в Києві.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не продовжуватимуть карантин вихідного дня в Україні.

Також повідомлялося, що ефективність карантину вихідного дня в Міністерстві охорони здоров'я оцінять на цьому тижні.

Зараз уряд обговорює питання введення локдауну в Україні. При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що питання локдауну в країні не буде виноситися на засідання Кабміну 2 грудня.

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