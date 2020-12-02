Поддержка локдауна среди украинцев выросла, но большинство по-прежнему против

В конце ноября введение жесткого карантина поддерживали 42% украинцев. Две недели назад сторонников локдауна было 36%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время количество противников жесткого карантина уменьшилось с 61 до 55%.

Аналогично, выросло количество респондентов (с 55 до 58%), которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого).

В течение последних двух недель уровень поддержки карантина выходного дня уменьшился с 49 до 44% (количество противников выросло с 49 до 54%). Только 34% ожидают, что в результате его введения распространение коронавируса уменьшится, зато 64% - не согласны с этим.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, сказал РБК-Украина, что карантин выходного дня не показал эффективных результатов в Киеве. По его словам, в столице и в целом по Украине продолжает наблюдаться стремительный рост заболеваемости COVID-19.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине ноября мнения украинцев относительно решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживали, столько же были против.