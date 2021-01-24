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Не тільки Pfizer і Sinovac: у лютому Україна може отримати ще одну вакцину від COVID

Автор: Роман Тверденко

Україна в лютому може отримати ще одну вакцину від коронавірусу. Незабаром має бути підписано ще один контракт.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не виключаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника. Сподіваюся, що на цьому тижні ми укладемо договір і тоді зможемо про це розповісти", - сказав Степанов.

Зараз відомо, що Україна розраховує на 700 тисяч доз від Sinovac і ще 210 тисяч Pfizer в рамках механізму COVAX.

Раніше повідомлялося, що Верховній раді рекомендують прийняти законопроект №4613, завдяки яким Україна зможе використовувати вакцини від коронавіруса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Таке рішення ухвалив профільний комітет.

Нагадаємо, Україна буде закуповувати вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agents. У Моз пояснили зміну оператора щодо придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупки".

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