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Не только Pfizer и Sinovac: в феврале Украина может получить еще одну вакцину от COVID

Автор: Роман Тверденко

Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавируса. Вскоре должнен быть подписан еще один контракт.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что мы на этой неделе заключим договор и тогда сможем об этом рассказать", - сказал Степанов.

Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 тысяч доз от Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer в рамках механизма COVAX.

Ранее сообщалось, что Верховной раде рекомендуют принять законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Такое решение принял профильный комитет.

Напомним, Украина будет закупать вакцину от коронавируса через международную компанию Crown Agents. В Минздраве объяснили смену оператора по приобретению вакцины неэффективностью работы госпредприятия "Медзакупки".

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Новости Украины вакцина от коронавируса