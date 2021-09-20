Осінній карантин. В якій зоні Україна сьогодні

"Зелена" зона

Згідно з даними МОЗ, Україна знаходиться в "зеленій" зоні карантину. Разом з тим, у 11 областях рівень госпіталізацій не відповідає даній зоні. Йдеться про такі регіони, як:

Вінницька область, Волинська область, Дніпропетровська область, Житомирська область, Закарпатська область, Луганська область, Миколаївська область, Рівненська область, Сумська область, Харківська область, Черкаська область.

"Жовта" зона

Найближчим часом очікується перехід всієї країни в "жовту" зону. Цього року Кабмін змінив правила карантину для цієї зони, передбачивши привілеї для вакцинованих. Нові правила набули чинності з сьогоднішнього дня, 20 вересня. І як тільки Держкомісія ТЕБ і НС прийме рішення про перехід в "жовту" зону, вони почнуть застосовуватися.

Зокрема, нові правила вводять два види covid-сертифікатів, які також будуть кольоровими. Так, "жовтий" сертифікат (термін дії 120 днів) отримають ті, у кого є одне щеплення від коронавірусу, а "зелений" (термін дії 365 днів) видаватимуть українцям з повним курсом вакцинації. Крім вакцинації, сертифікат видаватимуть і для підтвердження негативного ПЛР-тесту і перенесеної хвороби.

Також нові правила регламентують роботу шкіл. У "жовтій" зоні зможуть працювати ті заклади освіти, в яких у 80% педагогів є "жовтий" covid-сертифікат.

У "жовтій" зоні передбачені обмеження по числу відвідувачів кіно і театрів (50% залу), а також спортзалів і фітнесцентрів (одна людина на 10 кв.метрів). Однак, при наявності вакцинації обмежень можна уникнути.

"Червона" зона

Більш жорсткі обмеження передбачені в "червоній" зоні. Тут умовою роботи як шкіл, так і бізнесу, є стовідсоткова наявність covid-сертифікатів і тільки зелених.

Варто відзначити, що на даний момент Кабмін не планує обмежувати роботу транспорту навіть в "червоній" зоні. Також не планують вводити вимогу про наявність вакцинації для проїзду. Разом з тим, водії повинні бути вакциновані.