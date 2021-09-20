В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 

Карантин в Україні з 20 вересня починає працювати за новими правилами. Зокрема, після виходу з "зеленої" зони вакциновані українці зможуть уникнути обмежень.

Детальніше про те, як працюватиме карантин по-новому - в матеріалі РБК-Україна нижче.

1. Дата

З 20 вересня адаптивний карантин в Україні працює за новими правилами. Обмеження починають вводити після переходу країни в "жовту" зону. Таке рішення очікується найближчим часом.

2. Зони

При попаданні країни в "жовту" зону вводяться обмеження на кількість відвідувачів у фітнес-центрах, число учасників масових заходів, а в кіно і театрах заповненість залів не повинно перевищувати 50%.

У "червоній" зоні обмеження більш суттєві, забороняється робота кафе, ресторанів, кіно, театрів, ТРЦ, шкіл ринків. У "червоній" зоні працювати можуть тільки АЗС, продуктові магазини, аптеки, банки, пошта і ветклініки.

3. Привілей

Новими правилами передбачені привілеї для вакцинованих. Так, в "жовтій" зоні обмежень можна уникнути маючи хоча б одну дозу вакцини, в "червоній" - дві дози.

4. Документ

Доказом вакцинації є covid-сертифікат, який можна згенерувати в додатку "Дія" або отримати у сімейного лікаря в паперовому вигляді.

Однак, згідно з новими правилами, з 20 вересня починають діяти два види внутрішніх сертифікатів:

"жовтий" - для однієї дози, видається на 120 днів

"зелений" - для двох доз, видається на 365 днів.

Кольорові сертифікати тільки в додатку "Дія".

Крім того, сертифікат буде містити інформацію про негативний тест (діє 72 години) і про те, що людина перехворіла.

5. Школа

У разі введення "жовтої" зони школи зможуть працювати лише за умови наявності "жовтого" сертифіката у 80% педагогів. У "червоній" зоні для роботи шкіл умови посилюються - у 100% педагогів повинні бути "зелені" паспорти. При цьому, від школярів вакцинація не потрібна.

6. Транспорт

Нові правила не передбачають обмеження для транспорту. Перевіряти наявність сертифікатів у пасажирів не будуть. При цьому, водії повинні бути вакциновані.

7. В'їзд в Україну

З 20 вересня іноземці, які в'їжджають в Україну з метою транзиту і мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції. Їм не потрібно робити тести на COVID в Україні і встановлювати додаток "Вдома".

Для в'їзду в Україну в іноземців повинна бути страховка, а також підтвердження вакцинації, одужання або негативний тест.

8. Вакцина

Вакцинація в Україні є безкоштовною, щеплення робляться за бажанням. На даний момент в Україні доступні вакцини CoronaVac (інтервал між дозами 14-28 днів), Pfizer (інтервал між дозами 21 день), Moderna (інтервал між дозами 28 днів), AstraZeneca (інтервал між дозами 12 тижнів).

9. Куди можуть не пустити без вакцини

У "жовтій" зоні бізнес сам вирішує, пускати тільки вакцинованих або ж дотримуватися обмеження по числу місць. У "червоній" зоні без covid-сертифіката можуть не пустити в кафе, ресторан, кіно, театр, ТРЦ, фітнес-центр, басейн. У цій зоні бізнес працює за умови стовідсоткової вакцинації.

10. Локдаун

Головний санлікар ігор Кузін вважає, що нового локдауну Україні не уникнути, але це можливо не раніше листопада. У свою чергу прем'єр Денис Шмигаль закликає українців вакцинуватися, щоб не допустити локдауну.