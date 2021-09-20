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Осенний карантин. В какой зоне Украина сегодня

Автор: Ирина Гамерская

Адаптивный карантин с делением Украины на цветные зоны продолжает действовать. По состоянию на 20 сентября вся страна находится в "зеленой" зоне, но в ближайшее время ожидается переход в "желтую".

Подробнее о зонах карантина - в материале РБК-Украина ниже.

"Зеленая" зона

Согласно данным Минздрава, Украина находится в "зеленой" зоне карантина. Вместе с тем, в 11 областях уровень госпитализаций не соответствует данной зоне. Речь идет о таких регионах, как:

  1. Винницкая область,
  2. Волынская область,
  3. Днепропетровская область,
  4. Житомирская область,
  5. Закарпатская область,
  6. Луганская область,
  7. Николаевская область,
  8. Ровенская область,
  9. Сумская область,
  10. Харьковская область,
  11. Черкасская область.

"Желтая" зона

В ближайшее время ожидается переход всей страны в "желтую" зону. В этом году Кабмин изменил правила карантина для этой зоны, предусмотрев привилегии для вакцинированных. Новые правила вступили в силу с сегодняшнего дня, 20 сентября. И как только госкомиссия ТЭБ и ЧС примет решение о переходе в "желтую" зону, они начнут применяться.

В частности, новые правила вводят два вида COVID-сертификатов, которые также будут цветными. Так, "желтый" сертификат (срок действия 120 дней) получат те, у кого есть одна прививка от коронавируса, а "зеленый" (срок действия 365 дней) будут выдавать украинцам с полным курсом вакцинации. Помимо вакцинации, сертификат будут выдавать и для подтвержения негативного ПЦР-теста и перенесенной болезни.

Также новые правила регламентируют работу школ. В "желтой" зоне смогут работать те учреждения образования, в которых у 80% педагогов есть "желтый" COVID-сертификат.

В "желтой" зоне предусмотрены ограничения по числу посетителей кино и театров (50% зала), а также спортзалов и фитнесцентров (один человек на 10 кв. метров). Однако, при наличии вакцинации ограничений можно избежать.

"Красная" зона

Более жесткие ограничения предусмотрены в "красной" зоне. Здесь условием работы как школ, так и бизнеса, является стопроцентное наличие COVID-сертификатов и только зеленых.

Стоит отметить, что на данный момент Кабмин не планирует ограничивать работу транспорта даже в "красной" зоне. Также не планируют вводить требование о наличии вакцинации для проезда. Вместе с тем, водители должны быть вакцинированы.

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