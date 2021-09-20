Осенний карантин. В какой зоне Украина сегодня

"Зеленая" зона

Согласно данным Минздрава, Украина находится в "зеленой" зоне карантина. Вместе с тем, в 11 областях уровень госпитализаций не соответствует данной зоне. Речь идет о таких регионах, как:

Винницкая область, Волынская область, Днепропетровская область, Житомирская область, Закарпатская область, Луганская область, Николаевская область, Ровенская область, Сумская область, Харьковская область, Черкасская область.

"Желтая" зона

В ближайшее время ожидается переход всей страны в "желтую" зону. В этом году Кабмин изменил правила карантина для этой зоны, предусмотрев привилегии для вакцинированных. Новые правила вступили в силу с сегодняшнего дня, 20 сентября. И как только госкомиссия ТЭБ и ЧС примет решение о переходе в "желтую" зону, они начнут применяться.

В частности, новые правила вводят два вида COVID-сертификатов, которые также будут цветными. Так, "желтый" сертификат (срок действия 120 дней) получат те, у кого есть одна прививка от коронавируса, а "зеленый" (срок действия 365 дней) будут выдавать украинцам с полным курсом вакцинации. Помимо вакцинации, сертификат будут выдавать и для подтвержения негативного ПЦР-теста и перенесенной болезни.

Также новые правила регламентируют работу школ. В "желтой" зоне смогут работать те учреждения образования, в которых у 80% педагогов есть "желтый" COVID-сертификат.

В "желтой" зоне предусмотрены ограничения по числу посетителей кино и театров (50% зала), а также спортзалов и фитнесцентров (один человек на 10 кв. метров). Однако, при наличии вакцинации ограничений можно избежать.

"Красная" зона

Более жесткие ограничения предусмотрены в "красной" зоне. Здесь условием работы как школ, так и бизнеса, является стопроцентное наличие COVID-сертификатов и только зеленых.

Стоит отметить, что на данный момент Кабмин не планирует ограничивать работу транспорта даже в "красной" зоне. Также не планируют вводить требование о наличии вакцинации для проезда. Вместе с тем, водители должны быть вакцинированы.