RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В ООС відреагували на загострення на Донбасі: бойовики йдуть на зрив перемир'я

Автор: Игорь Литвиненко

Командувач об'єднаних сил Володимир Кравченко відреагував на загибель двох українських військових в результаті обстрілу бойовиками на Донбасі. За його словами, противник йде на зрив перемир'я.

Про це йдеться в заяві командувача ООС.

Командувач зазначив, що українські військові загинули в результаті прицільних обстрілів з боку російсько-німецьких окупаційних військ.

"Ворог нахабно вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем щодо підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне. З сумом повідомляю, що в результаті обстрілу на початку доби два військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення, несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів", - повідомив Кравченко.

Популярні новини

Він назвав "зухвалістю" такі дії бойовиків, які спрямовані на зрив домовленостей про перемир'я, досягнутих 22 липня.

"Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягти світу", - йдеться в заяві.

Кравченко додав, що українські військові застосували вогонь у відповідь на провокації супротивника.

Нагадаємо, сьогодні вночі бойовики завдали прицільний вогонь по позиціях українських військових поблизу Водяного. В результаті загинули двоє українських військових.

Також повідомлялося, що 29 жовтня в результаті обстрілу бойовиків поранення отримали двоє військових.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасСергій Наєв