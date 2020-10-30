UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ООС отреагировали на обострение на Донбассе: боевики идут на срыв перемирия

Автор: Игорь Литвиненко

Командующий объединенных сил Сергей Наев отреагировал на гибель двух украинских военных в результате обстрела боевиками на Донбассе. По его словам, противник идет на срыв перемирия.

Об этом говорится в заявлении командующего ООС.

Командующий отметил, что украинские военные погибли в результате прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

"Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - сообщил Наев.

Он назвал "дерзостью" такие действия боевиков, которые направлены на срыв договоренностей о перемирии, достигнутых 22 июля.

"Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира", - говорится в заявлении.

Наев добавил, что украинские военные применили огонь в ответ на провокации противника.

Самые читаемые новости

Напомним, сегодня ночью боевики нанесли прицельный огонь по позициям украинских военных вблизи Водяного. В результате погибли двое украинских военных.

Также сообщалось, что 29 октября в результате обстрела боевиков ранения получили двое военных.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассСергей Наев