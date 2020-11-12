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ООН: Україні загрожує найгірша за десятиріччя рецесія через пандемію

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 19:22
ООН: Україні загрожує найгірша за десятиріччя рецесія через пандемію Фото: люди у медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя. Внаслідок падіння економіки понад 9 мільйонів українців можуть опинитися в бідності.

Про це йдеться у звіті Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні за жовтень 2020 року.

За даними ООН, з початку пандемії коронавірусу понад 80% домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40% сімей принаймні один член родини втратив роботу.

"Хоча наразі немає окремих даних стосовно сходу України, ймовірно, соціально-економічні наслідки цього спаду для постраждалого внаслідок конфлікту регіону будуть руйнівними", - наголошують в ООН.

Також організація фіксує збільшення частки домогосподарств, які мають заборгованість. На початку пандемії частка таких домогосподарств становила 11%, а у вересні зросла до 15%.

Нагадаємо, у середині жовтня Міжнародний валютний фонд оцінив світові збитки від фінансової кризи, яку причина пандемія коронавірусу.

Крім того, у штабі оборони Британії вважають, що пандемія коронавірусу може призвести до нової світової війни.

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