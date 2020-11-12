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ООН: Украине грозит худшая за десятилетие рецессия из-за пандемии

Новина українською → Киев, Четверг 12 ноября 2020 19:22
ООН: Украине грозит худшая за десятилетие рецессия из-за пандемии Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие. В результате падение экономики свыше 9 миллионов украинцев могут оказаться в бедности.

Об этом говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине за октябрь 2020 года.

По данным ООН, с начала пандемии коронавируса более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.

"Хотя пока нет данных по востоку Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего вследствие конфликта региона будут разрушительными", - отмечают в ООН.

Также организация фиксирует увеличение доли домохозяйств, имеющих задолженность. В начале пандемии доля таких домохозяйств составляла 11%, а в сентябре выросла до 15%.

Напомним, в середине октября Международный валютный фонд оценил мировые потери от финансового кризиса, причиненного пандемией коронавируса.

Кроме того, в штабе обороны Британии считают, что пандемия коронавируса может привести к новой мировой войне.

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