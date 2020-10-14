ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У МВФ оцінили світові збитки від коронакризи

Новость на русском → Вашингтон, Середа 14 жовтня 2020 19:14
У МВФ оцінили світові збитки від коронакризи Фото: Кристаліна Георгієва (flickr.com/imfphoto)
Автор: Дмитро Левицький

Через кризу, викликану пандемією коронавірусу, світ може не дорахуватися близько 30 трильйонів доларів у вигляді втраченого валового внутрішнього продукту (ВВП). Такі збитки можуть бути отримані протягом декількох років.

Таку заяву зробила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва на відкритті осінніх зустрічей зі Всесвітнім банком.

"Протягом наступних п'яти років криза, за наявними оцінками, може обійтися у 28 трлн доларів втраченого ВВП", - наголосила вона.

Як зазначила Георгієва, через кризу МВФ розглядає варіанти подальшого налаштування інструментів кредитування для підтримки потребуючих країн.

"У нас як і раніше є значні ресурси з нашого кредитного потенціалу в 1 трильйон доларів, щоб підтримати країни-члени. Ми надали фінансування 81 країні. Ми призупинили виплату боргу для найбідніших країн-членів і мобілізували 21 мільярд доларів для кредитування на безвідсотковій основі", - додала директор МВФ.

Нагадаємо, Світовий банк зафіксував зростання кількості бідних країн через коронакризу. СБ констатував занурення світової економіки в найглибшу рецесію за останні 80 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка убытки ВВП кризис МВФ Коронавірус
NEWS
Степанов про покупку російської вакцини: немає предмету для дискусій
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Степанов про покупку російської вакцини: немає предмету для дискусій
DAILY
У бойових умовах. Як змінилася українська армія за роки війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У бойових умовах. Як змінилася українська армія за роки війни з Росією