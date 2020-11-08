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Коронакриза може призвести до нової світової війни, - штаб оборони Британії

Новость на русском → Лондон, Неділя 08 листопада 2020 22:10
Коронакриза може призвести до нової світової війни, - штаб оборони Британії Фото: Нік Картер (wikimedia.org by Chatham House)
Автор: РБК-Україна

Викликана пандемією COVID-19 коронакриза може призвести до нової світової війни. Це станеться, якщо більш дрібні конфлікти вийдуть з-під контролю.

Про це заявив начальник штабу оборони Великобританії Нік Картер, передає Sky News.

За його словами, економічна криза через пандемію вже спровокувала регіональні конфлікти. Вони дуже точно відображають ті, які призвели до двох попередніх світових війн.

"Я думаю, що реальний ризик з урахуванням досить багатьох регіональних конфліктів, які відбуваються в даний момент, полягає в тому, що ескалація посилиться. Я думаю, що це те, від чого ми повинні остерігатися", - попередив Картер.

Не уточнюючи, які саме регіональні конфлікти його найбільше турбують, він сказав, що якщо їх не зупинити, вони можуть легко "призвести до ескалації".

"Це означає, що, можливо, буде задіяно більше людей, буде задіяно більше зброї, і перш, ніж ви зможете його стримати, це призведе сторони до повномасштабної війни", - підкреслив офіцер.

Крім того, Картер зазначив, що до 2030 року в британській армії можуть залишится 90 000 солдатів і 30 000 роботів.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив, що пандемія поки істотно не впливає на світову фінансову систему. Проте тривала рецесія чи політичні помилки можуть призвести до зростання уразливості в усьому світі.

Рік тому президент України Володимир Зеленський на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що вважає можливість третьої світової війни загрозою для всієї планети.

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