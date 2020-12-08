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Обмеження в метро під час локдауну вводитимуть в останню чергу, - Рубан

Новость на русском → Київ, Вівторок 08 грудня 2020 19:16
Обмеження в метро під час локдауну вводитимуть в останню чергу, - Рубан Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У разі введення жорсткого карантину в Україні в першу чергу будуть обмежувати роботу маршрутних таксі. Метро обмежуватимуть в останню чергу.

Про це заявив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Громадського радіо".

За словами Рубана, метро на останньому місці у списку обмежень, адже має гарну вентиляцію та контроль за носінням масок, що запобігає поширенню коронавірусу.

"При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт", - пояснив він.

Нагадаємо, до цього Рубан розповідав, що саме у громадському транспорті трапляються до 30% випадків інфікування коронавірусом. Тому, на його думку, треба вводити обмеження.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після посилення карантину транспорт продовжить працювати, адже транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу.

Водночас в Міністерстві інфраструктури не виключали, що під час жорсткого карантину в громадському транспорті будуть встановлені певні обмеження.

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