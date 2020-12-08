Ограничения в метро при локдауне будут вводить в последнюю очередь, - Рубан

В случае введения жесткого карантина в Украине в первую очередь будут ограничивать работу маршрутных такси. Метро ограничат в последнюю очередь.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Громадського радіо".

По словам Рубана, метро на последнем месте в списке ограничений, ведь имеет хорошую вентиляцию и контроль за ношением масок, что предотвращает распространение коронавирус.

"При несоблюдении противоэпидемических мер больше всего рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее идут обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт", - пояснил он.

Напомним, до этого Рубан рассказывал, что именно в общественном транспорте случаются до 30% случаев инфицирования коронавирусом. Поэтому, по его мнению, надо вводить ограничения.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что после усиления карантина транспорт продолжит работать, ведь транспорт не является основным источником активного распространения коронавируса.

В то же время в Министерстве инфраструктуры не исключали, что при жестком карантине в общественном транспорте будут установлены определенные ограничения.