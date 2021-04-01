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Одеса ігнорує "червону зону" і маніпулює цифрами. У Раді пригрозили перевіркою

Автор: РБК-Україна

Одеса ігнорує обмеження "червоної зони" карантину і маніпулює цифрами для Міністерства охорони здоров'я. У зв'язку з цим до міста та області можуть відправити урядову перевірку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради.

Зокрема, як заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на відеоконференції парламентського комітету з питань здоров'я нації, Одеська область не виконала завдання уряду щодо перепрофілювання ліжок для пацієнтів з COVID-19.

"З 4233 ліжок, які повинні бути в Одеській області, були перепрофільовані тільки 3839. Якщо подивимося на забезпечення киснем, то з 3300, які були поставлені Одеської області для забезпечення 80% киснем за рахунок коштів, які передавалися за субвенцією урядом, було забезпечено лише 2741", - зазначив Ляшко.

Крім того, за його словами, статистика, яка офіційно передавалася до МОЗ про кількість ліжок, зайнятих хворими на COVID-19 і підключених до кисню, не збігається з інформацією, що надходила від пацієнтів та громадських організацій.

Також за словами народного депутата Олексія Леонова, незважаючи на те, що Одеська область віднесена до "червоної зони" епідемічної небезпеки, в самій Одесі працюють заклади громадського харчування.

За підсумками засідання комітет вирішив звернутися до Кабміну з проханням організувати термінову перевірку дотримання карантину в Одеській області та вжити заходів у разі виявлення порушень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі другий рік поспіль скасували фестиваль "Гуморина" через карантинні обмеження.

Обмеження "червоної зони" почали діяти в Одесі з 23 березня. Відповідно, в місті не можна приймати відвідувачів у ресторанах, проводити масові заходи і так далі.

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