Харків не закриватиме садочки і початкову школу. Навіть у випадку "червоної зони"
Харків не має наміру закривати садочки і відправляти 1-4 класи на дистанційне навчання, навіть якщо потрапить до "червоної зони" карантину. З понеділка, 5 квітня, школи працюватимуть в змішаному режимі.
Про це на брифінгу заявила директор міського Департаменту освіти Ольга Деменко, передає прес-служба міськради.
За її словами, з понеділка учні 1-4 класів повернуться до звичайних занять, а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.
"Однак, крім занять онлайн, вчителі зможуть проводити індивідуальні консультації. Наприклад, 11-класників можна буде запрошувати на консультації групами з метою якісної підготовки до ЗНО", - зазначила Деменко.
Вона підкреслила, що якщо Харків потрапить до "червоної зонт" учні молодшої школи все одно продовжать стаціонарне навчання, а дитячі садки працюватимуть у штатному режимі.
"Батьки в цьому питанні нас підтримують. Ми ж розуміємо, що їм треба працювати, і часто малюків просто немає на кого залишити. Крім того, дистанційне навчання - це не навчання для малюків, тому що перебувати стільки часу за монітором комп'ютера шкідливо для їх здоров'я", - додала Деменко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харків досі перебуває у "помаранчевій зоні", хоча в міських лікарнях зайнято майже 90% ліжко-місць для пацієнтів з COVID.
Станом на сьогодні Харківська область наближається до перевищення ще одного параметра - коефіцієнта виявлення випадків COVID. Його перевищення загрожує тим, що область увійде до "червоної зони" з забороною на роботу ТРЦ, прийом відвідувачів у ресторанах, масових заходів і так далі.
На сьогодні в такій зоні карантину знаходяться 11 регіонів.