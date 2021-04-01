ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Харків не закриватиме садочки і початкову школу. Навіть у випадку "червоної зони"

Новость на русском → Харків, Четвер 01 квітня 2021 14:42
Харків не закриватиме садочки і початкову школу. Навіть у випадку "червоної зони" Фото: школи в Харкові не будуть переводити 1-4 класи на дистанционку (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Харків не має наміру закривати садочки і відправляти 1-4 класи на дистанційне навчання, навіть якщо потрапить до "червоної зони" карантину. З понеділка, 5 квітня, школи працюватимуть в змішаному режимі.

Про це на брифінгу заявила директор міського Департаменту освіти Ольга Деменко, передає прес-служба міськради.

За її словами, з понеділка учні 1-4 класів повернуться до звичайних занять, а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.

"Однак, крім занять онлайн, вчителі зможуть проводити індивідуальні консультації. Наприклад, 11-класників можна буде запрошувати на консультації групами з метою якісної підготовки до ЗНО", - зазначила Деменко.

Вона підкреслила, що якщо Харків потрапить до "червоної зонт" учні молодшої школи все одно продовжать стаціонарне навчання, а дитячі садки працюватимуть у штатному режимі.

"Батьки в цьому питанні нас підтримують. Ми ж розуміємо, що їм треба працювати, і часто малюків просто немає на кого залишити. Крім того, дистанційне навчання - це не навчання для малюків, тому що перебувати стільки часу за монітором комп'ютера шкідливо для їх здоров'я", - додала Деменко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харків досі перебуває у "помаранчевій зоні", хоча в міських лікарнях зайнято майже 90% ліжко-місць для пацієнтів з COVID.

Станом на сьогодні Харківська область наближається до перевищення ще одного параметра - коефіцієнта виявлення випадків COVID. Його перевищення загрожує тим, що область увійде до "червоної зони" з забороною на роботу ТРЦ, прийом відвідувачів у ресторанах, масових заходів і так далі.

На сьогодні в такій зоні карантину знаходяться 11 регіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Харків школа садики Карантин
NEWS
Стало відомо, як ходитимуть поїзди через локдаун у Києві та області
Стало відомо, як ходитимуть поїзди через локдаун у Києві та області
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"