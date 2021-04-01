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Одесса игнорирует "красную зону" и манипулирует цифрами. В Раде пригрозили проверкой

Автор: РБК-Украина

Одесса игнорирует ограничения "красной зоны" карантина и манипулирует цифрами для Министерства здравоохранения. В связи с этим в город и область могут отправить правительственную проверку.

Об этом говорится в сообщении на сайте Рады.

В частности, как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на видеоконференции парламентского комитета по вопросам здоровья нации, Одесская область не выполнила задачу правительства по перепрофилированию койкомест для пациентов с COVID-19.

"Из 4233 коек, которые должны быть в Одесской области, были перепрофилированы только 3839. Если посмотрим на обеспечение кислородом, то из 3300, которые были поставлены Одесской области для обеспечения 80% кислородом за счет средств, которые передавались по субвенции правительством, было обеспечено только 2741", - отметил Ляшко.

Кроме того, по его словам, статистика, которая официально передавалась в Минздрав о количестве коек, занятых больными COVID-19 и подключенных к кислороду, не сходится с информацией, поступавшей от пациентов и общественных организаций.

Также по словам народного депутата Алексея Леонова, несмотря на то, что Одесская область отнесена к "красной зоне" эпидемической опасности, в самой Одессе работают заведения общественного питания.

По итогам заседания комитет решил обратиться с Кабмин с просьбой организовать срочную проверку соблюдения карантина в Одесской области и принять меры в случае выявления нарушений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе второй год подряд отменили фестиваль "Юморина" из-за карантинных ограничений.

Ограничения "красной зоны" начали действовать в Одессе с 23 марта. Соответственно, в городе нельзя принимать посетителей в ресторанах, проводить массовые мероприятия и так далее.

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