Одесса игнорирует "красную зону" и манипулирует цифрами. В Раде пригрозили проверкой

В частности, как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на видеоконференции парламентского комитета по вопросам здоровья нации, Одесская область не выполнила задачу правительства по перепрофилированию койкомест для пациентов с COVID-19.

"Из 4233 коек, которые должны быть в Одесской области, были перепрофилированы только 3839. Если посмотрим на обеспечение кислородом, то из 3300, которые были поставлены Одесской области для обеспечения 80% кислородом за счет средств, которые передавались по субвенции правительством, было обеспечено только 2741", - отметил Ляшко.

Кроме того, по его словам, статистика, которая официально передавалась в Минздрав о количестве коек, занятых больными COVID-19 и подключенных к кислороду, не сходится с информацией, поступавшей от пациентов и общественных организаций.

Также по словам народного депутата Алексея Леонова, несмотря на то, что Одесская область отнесена к "красной зоне" эпидемической опасности, в самой Одессе работают заведения общественного питания.

По итогам заседания комитет решил обратиться с Кабмин с просьбой организовать срочную проверку соблюдения карантина в Одесской области и принять меры в случае выявления нарушений.