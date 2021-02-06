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Черговий обстріл на Донбасі: поранений український військовий

Новость на русском → Донбас, Субота 06 лютого 2021 21:50
Черговий обстріл на Донбасі: поранений український військовий Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

На Донбасі ввечері 6 лютого відбувся черговий обстріл з боку російських бойовиків. В результаті цих дій отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі.

Обстріл стався близько 18:00 в районі населеного пункту Піски в Донецькій області.

Стан військового стабільний, йому надана медична допомога. Українська сторона ввела "режим тиші" через координаційний механізм і повідомила про порушення представників СММ ОБСЄ.

Сьогодні на Донбасі фіксували втрати в особистому складі Збройних сил України. Вдень повідомлялося про поранення двох бійців в результаті обстрілу в районі Торецька та Сєвєродонецька, а ввечері стало відомо про загибель двох військових. Вони підірвалися на невідомому пристрої.

Протягом суботи, 6 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували десять порушень перемир'я.

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