Очередной обстрел на Донбассе: ранен украинский военный

На Донбассе вечером 6 февраля произошел очередной обстрел со стороны российских боевиков. В результате этих действий получил ранение украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Обстрел произошел около 18:00 в районе населенного пункта Пески в Донецкой области.

Состояние военного стабильное, ему предоставлена медицинская помощь. Украинская сторона ввела "режим тишины" через координационный механизм и уведомила о нарушениях представителей СММ ОБСЕ.

Сегодня на Донбассе фиксировали потери в личном составе Вооруженных сил Украины. Днем сообщалось о ранении двух бойцов в результате обстрела в районе Торецка и Северодонецка, а вечером стало известно о гибели двух военных. Они подорвались на неизвестном устройстве.

В течение субботы, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали десять нарушений перемирия.