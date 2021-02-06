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На Донбасі бійці ООС підірвалися на невідомому пристрої, двоє загиблих

Новость на русском → Донбас, Субота 06 лютого 2021 19:18
На Донбасі бійці ООС підірвалися на невідомому пристрої, двоє загиблих Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

На Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. У результаті двоє бійців загинули.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників - загинули, за життя третього боряться медики", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

"Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наших позицій зі стрілецької зброї поблизу Пісків отримав вогнепальне поранення один український захисник. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога", - поінформували у прес-центрі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші. Протягом суботи, 6 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували десять таких порушень.

Повідомлялося, що поблизу Луганського противник здійснив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ручного протитанкового гранатомета.

Як писало РБК-Україна, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

Так, у вівторок на Донбасі ворожий снайпер смертельно поранив українського військового.

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