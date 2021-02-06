Дистанційне мінування, обстріли і поранені бійці ООС: бойовики порушують перемир'я

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші. Протягом поточної доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували десять таких порушень.

Про це повідомляє прес-центр ООС у своєму Facebook.

У передмісті Красногорівки збройні формування Росії відкривали неприцільний вогонь у бік українських позицій з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Водяне окупанти кілька разів відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Пісків - з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Вказано, що поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування РФ здійснили кілька прицільних пострілів по українських позиціях зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників - задовільний", - інформують у прес-центрі.

Крім того, поблизу Луганського противник здійснив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ручного протитанкового гранатомета.

Представників ОБСЄ повідомили про факти порушення перемир'я через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, українських військових поранили сьогодні близько першої години дня. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Як писало РБК-Україна, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

Так, бойовики на Донбасі кожен день обстрілюють позиції ВСУ. У вівторок на Донбасі ворожий снайпер смертельно поранив українського військового.