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Обов'язкова вакцинація від COVID не порушить конституційні права, - Веніславський

Автор: Олег Черниш

Обов'язкова вакцинація від COVID для деяких категорій громадян України не порушить їх конституційні права. Але ситуація в цьому питанні неоднозначна, оскільки кожному гарантується недоторканність, в той час як держава зобов'язана зробити все для епідеміологічної безпеки.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив представник президента у Конституційному суді (КСУ) Федір Веніславський.

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"Президент не говорив про обов'язковість вакцинації для всіх. Він сказав, що вакцинація в деяких зарубіжних країнах є обов'язковою, але для України про обов'язковість вакцинації він не говорив", - зазначив він.

Він також підкреслив, що в цьому питанні ситуація неоднозначна, оскільки, з одного боку, кожен має право на свободу та особисту недоторканість, в тому числі на заборону медичних дослідів, а з іншого - є обов'язок держави забезпечувати санітарно-епідеміологічне благополуччя.

"Тому я думаю, що гіпотетично для окремих категорій громадян, діяльність яких пов'язана з ризиком швидкого поширення коронавірусу, може бути введена обов'язковість вакцинації як умова перебування на тій чи іншій роботі", - стверджує Веніславський.

Він також додав, що немає прямої заборони на обов'язкову вакцинацію.

"Бо є конституційна норма, що життя людини - найвища цінність, і держава зобов'язана, відповідно до ст. 3 Конституції України приймати всі необхідні заходи для захисту життя і здоров'я людини. В Україні на даний момент вакцинація буде добровільною, але якщо буде необхідність введення певних обов'язків для певних категорій громадян, то це можливо. Хоч, скажімо так, аргументація не на 100% буде бездоганною", - упевнений Веніславський.

Нагадаємо, раніше інформований співрозмовник в команді президента Володимира Зеленського розповів РБК-Україна, що обов'язкова вакцинація від COVID поки не обговорюється.

Хоча сьогодні Зеленський назвав категорії людей, які, на його думку, не мають права відмовитися від щеплення.

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