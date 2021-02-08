Обов'язкова вакцинація від COVID: жодного механізму поки немає

Запровадження обов'язкової вакцинації від COVID в Україні поки не обговорюється. На сьогодні не ведеться розробка такого механізму.

За його словами, жодного механізму обов'язкової імунізації окремих груп населення не розроблялося. При цьому він уточнив, що якщо такі плани дійсно будуть серйозно розглядатися, то не в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що вакцинація від COVID буде добровільною, однак, на його думку, деякі категорії не мають права відмовитися від щеплення. Президент вважає, що від вакцинації не можуть відмовитися медики та вчителі.

Він також зазначив, що карантинні обмеження скасовуватимуть для тих українців, які зроблять щеплення від COVID. Крім того, Зеленський впевнений, що після вакцинації для громадян України будуть відкриті кордони країн Європейського союзу.

"Ми будемо як держава скасовувати заборони (карантинні, - ред.) для людей, які вакцинуються, або перехворіли на COVID-19", - заявив він.