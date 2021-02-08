Поки що добровільно: Зеленський розповів, хто не має права відмовитися від вакцини
Президент Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки що залишається добровільною.
"Поки що добровільно... Я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які мають постійні контакти, вони не мають права відмовитися від вакцинування", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, виняток мають складати лише особи з алергією, кому неможливо зробити щеплення.
Президент відповів і на питання, як це буде регулюватися.
"Я вважаю, що Кабмін повинен розробити цю програму... Я вважаю, що це правильно (розробити список професій, - ред.)", - сказав він.
Нагадаємо, Зеленський готовий "особистим прикладом" продемонструвати українцям безпеку і необхідність вакцинації від коронавірусу, яка повинна початися уже через тиждень.
Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого. Однак ця дата є орієнтовною і залежить від терміну поставки препарату проти COVID-19.