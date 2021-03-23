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Загальнонаціональний локдаун в Україні не планується, - Степанов

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 17:40
Загальнонаціональний локдаун в Україні не планується, - Степанов Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні найближчим часом не будуть вводити загальнонаціональний локдаун через пандемію коронавірусу. Очікується, що через кілька днів Івано-Франківська область вийде з "червоної" зони.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1".

"Будемо йти по регіонах. Умовно кажучи, ми зараз ввели (в червону зону - ред.) Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область, думаю, вже вийде з червоного рівня",- заявив Степанов.

За словами міністра, уряду потрібно знайти баланс між епідеміологією і економікою.

Зазначимо, що на сьогодні в "червону" зону карантину входять: Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Нагадаємо, з 23 березня Київ живе за правилами "червоної" зони карантину, які передбачені в постанові Кабміну №1236. Тому умова, яка раніше прийняла київська комісія ТЕБ та НС, про посилений карантин терміном до 9 квітня вже неактуально.

Крім того, уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.

Раніше повідомлялося, що тепер в "червоній" зоні карантину обов'язково потрібно носити маски або респіратори на вулиці і в парках. Кабмін вніс відповідні зміни в постанову про карантин.

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