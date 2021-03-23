Общенациональный локдаун в Украине не планируется, - Степанов

В Украине в ближайшее время не будут вводить общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что через несколько дней Ивано-Франковская область выйдет из "красной" зоны.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "1+1".

"Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели (в красную зону - ред.) Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, думаю, уже выйдет из красного уровня",- заявил Степанов.

По словам министра, правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой.

Отметим, что на сегодняшний день в "красную" зону карантина входят: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.