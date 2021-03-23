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Общенациональный локдаун в Украине не планируется, - Степанов

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 17:40
Общенациональный локдаун в Украине не планируется, - Степанов Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине в ближайшее время не будут вводить общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что через несколько дней Ивано-Франковская область выйдет из "красной" зоны.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "1+1".

"Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели (в красную зону - ред.) Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, думаю, уже выйдет из красного уровня",- заявил Степанов.

По словам министра, правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой.

Отметим, что на сегодняшний день в "красную" зону карантина входят: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Напомним, с 23 марта Киев живет по правилам "красной" зоны карантина, которые предусмотрены в постановлении Кабмина №1236. Поэтому условие, которое ранее приняла киевская комиссия ТЭБ и ЧС, об ужесточенном карантине сроком до 9 апреля уже неактуально.

Кроме того, правительство передало полномочия вводить ограничения относительно работы общественного транспорта местным властям.

Ранее сообщалось, что теперь в "красной" зоне карантина обязательно нужно носить маски или респираторы на улице и в парках. Кабмин внес соответствующие изменения в постановление о карантине.

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