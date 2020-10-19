У НСЗУ назвали вартість лікування одного пацієнта з коронавірусом

Вартість лікування пацієнта з коронавірусом обходиться близько 20 тисяч гривень. При цьому якщо хворий знаходиться на інтенсивної терапії, ця сума може збільшитися вдвічі - до 40 тисяч гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила начальник відділу "Прес-служба" Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь.

Вона додала, що ця сума покриває всі необхідні для лікування процедури.

За словами Гудзь, лікарні, з якими НСЗУ уклало договору, незалежно від того, де вони перебувають, одержують однакові кошти на пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні на 65,7% заповнені лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом. У чотирьох областях відсоток заповнення ліжкомісць перевищує 80%.

Крім того, в Україні за добу захворіло 4 766 осіб. Всього з початку пандемії заразили вже більше ніж 300 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих COVID-19, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться. За останні два тижні кількість активних хворих збільшилася приблизно на 30%.