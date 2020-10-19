В НСЗУ назвали стоимость лечения одного пациента с коронавирусом

Стоимость лечения пациента с коронавирусом обходится около 20 тысяч гривен. При этом если больной находится на интенсивной терапии, эта сумма может увеличиться вдвое - до 40 тысяч гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила начальник отдела "Пресс-служба" Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

Она добавила, что эта сумма покрывает все необходимые для лечения процедуры.

По словам Гудзь, больницы, с которыми НСЗУ заключило договора, независимо от того, где они находятся, получают одинаковые средства на пациентов с коронавирусом.

Напомним, в Украине на 65,7% заполнены больничные койки для пациентов с коронавирусом. В четырех областях процент заполненности койкомест превышает 80%.

Кроме того, в Украине за сутки заболели 4 766 человек. Всего с начала пандемии заразили уже более 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных COVID-19, если текущая динамика заболеваемости сохранится. За последние две недели число активных больных увеличилось примерно на 30%.