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Нічні морози до -24 і сніг: прогноз погоди на тиждень

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні протягом тижня збережеться морозна погода, місцями очікується сніг. При цьому в четвер, 18 лютого, очікується невелике потепління на півдні і заході країни.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Прогноз на 15 лютого

У понеділок в Україні очікується сніг, на заході та у Черкаській області. Температура повітря становитиме -5-8 градусів майже на всій території країни, крім Закарпатської області, де буде 0-2, і півдня України -1-3. Вночі стовпчики термометрів покажуть -5-8 на заході, півдні і сході, -10-13 в центральних областях і до -18 на півночі.

Прогноз на 16 лютого

У вівторок прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю на всій території країни. На заході, півдні та сході вдень -4-10 градусів, у Закарпатській та Івано-Франківській областях -5+1. У центральних областях -8-12 градусів. У північних регіонах термометри покажуть -12-15 градусів вдень. Вночі очікуються значні морози майже на всій території України. Крім південних і Закарпатської областей температура опуститься до -12-19 градусів, у Чернігівській і Сумській областях -20-24.

Прогноз на 17 лютого

У середу очікується невелике потепління вдень, суттєві морози збережуться лише на півночі країни. Температура повітря в західних областях становитиме +1-3 градуси. У центральних областях -5-8, на півдні і сході -1-4. Вночі морози збережуться в середньому в країні буде -16-18 градусів.

При цьому в західних регіонах очікується сніг, місцями мокрий сніг.

Прогноз на 18 лютого

У четвер сніжна погода перекочує на центральні, східні та південні області країни. На півдні і в частині західних областей очікується потепління від 0 до +5 градусів. В центральних і східних регіонах буде від -2 до -7 градусів, на півночі -8-10. Вночі в середньому -8-10 градусів.

Прогноз на 19 лютого

В п'ятницю буде суха погода з мінливою хмарністю. Плюсова температура очікується лише в Закарпатській області +3+5 градусів вдень. На решті території - морози. У центрі і на заході +5+11 градусів вдень, вночі -15-19, у Київській області до -21. На півночі -11-13 вдень, вночі -20-24. У східних областях -2-5 вдень, вночі -6-12.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україну повертаються морози. При цьому снігопади відходять.

Також повідомлялося, що у лютому в Україну ще очікуються потепління.

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