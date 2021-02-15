UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ночные морозы до -24 и снег: прогноз погоды на неделю

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине на протяжении недели сохранится морозная погода, местами ожидается снег. При этом в четверг, 18 февраля, ожидается небольшое потепление на юге и западе страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Популярные новости
Румыния возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной 12 февраля 2021
КПВВ "Золотое" и "Счастье" отсутствуют со стороны оккупантов на Донбассе, - ОБСЕ 11 февраля 2021
Среди украинцев преобладает мнение о преувеличенности угрозы COVID-19 12 февраля 2021
Зеленский отправил министра обороны и главу ВСУ на Донбасс. Что случилось 14 февраля 2021
В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей 11 февраля 2021
Киев откроет школы и детские сады: стало известно когда 12 февраля 2021
Будут ли вакцинировать переболевших COVID: рекомендации Минздрава 11 февраля 2021
Когда закончатся снегопады в Украине: синоптики назвали новую дату 12 февраля 2021
Еще более 5 000 случаев коронавируса выявили в Украине 13 февраля 2021
Регулятор впервые лишил лицензии поставщика газа: злоупотреблял на рынке 12 февраля 2021

Прогноз на 15 февраля

В понедельник в Украине ожидается снег на западе и в Черкасской области. Температура воздуха составит -5-8 градусов почти на всей территории страны, кроме Закарпатской области, где будет 0-2, и юга Украины -1-3. Ночью столбики термометров покажут -5-8 на западе, юге и востоке, -10-13 в центральных областях и до -18 на севере.

Прогноз на 16 февраля

Во вторник прогнозируют сухую погоду с переменной облачностью на всей территории страны. На западе, юге и востоке днем будет -4-10 градусов, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях -5+1. В центральных областях -8-12 градусов. В северных регионах термометры покажут -12-15 градусов днем. Ночью ожидаются существенные морозы почти на всей территории Украины. Кроме южных и Закарпатской областей температура опустится до -12-19 градусов, в Черниговской и Сумской областях -20-24.

Прогноз на 17 февраля

В среду ожидается небольшое потепление днем, существенные морозы сохранятся лишь на севере страны. Температура воздуха в западных областях составит +1-3 градуса. В центральных областях -5-8, на юге и востоке -1-4. Ночью морозы сохранятся - в среднем в стране будет -16-18 градусов.

При этом в западных регионах ожидается снег, местами мокрый снег.

Прогноз на 18 февраля

В четверг снежная погода перекочует на центральные, восточные и южные области страны. На юге и в части западных областей ожидается потепление от 0 до +5 градусов. В центральных и восточных регионах будет от -2 до -7 градусов, на севере -8-10. Ночью в среднем будет -8-10 градусов.

Прогноз на 19 февраля

В пятницу будет сухая погода, с переменной облачностью. Плюсовая температура ожидается лишь в Закарпатской области +3+5 градусов днем. На остальной территории - морозы. В центре и на западе +5+11 градусов днем, ночью -15-19, в Киевской области до -21. На севере -11-13 днем, ночью -20-24. В восточных областях -2-5 днем, ночью -6-12.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украину возвращаются морозы. При этом снегопады отходят.

Также сообщалось, что в феврале в Украине еще ожидаются потепления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины морозыПогода
Читайте также
В трех областях Украины не прекращаются снегопады
В пяти областях Украины из-за непогоды ограничено движение на дорогах
Прогноз погоды