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Никто не планирует вводить локдаун с завтрашнего дня, - Степанов

Новина українською → Киев, Четверг 26 ноября 2020 17:24
Никто не планирует вводить локдаун с завтрашнего дня, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня в Украине не планируют вводить жесткий карантин, так называемый локдаун. В Министерстве здравоохранения не видят оснований для принятия такого решения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун в стране. Если мы говорим о жестком карантине, то это лучший способ разорвать цепь распространения болезни. Но мы ориентируемся на способность медицинской системы оказывать людям помощь", - отметил министр.

Степанов пояснил, что обсуждая вопрос введения локдауна, министерство смотрит на ситуацию с нагрузкой на медицинскую систему.

"Если мы говорим о ситуации на сегодня, то мы работаем в напряженном графике, но у нас на сегодня заполнены 50% коек. Конечно есть регионы, где больше 60%, но в то же время говорить, что уже завтра надо вводить локдаун, потому что не выдержит медицинская система, оснований пока нет", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине жесткого карантина. Глава МВД предложил ввести ограничения на три недели.

До этого РБК-Украина писало, что в Офисе президента обсуждают дату введения локдауна в Украине перед новогодними праздниками, но все зависит от эпидемической ситуации.

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Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины карантин Максим Степанов
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