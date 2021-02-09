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Негода в Україні затримається до вихідних: які регіони засипатиме снігом

Автор: РБК-Україна

В Україні очікується погіршення погодних умов у зв'язку з виходом південного циклону. Так, 11 та 12 лютого регіони країни продовжить засипати снігом.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру в Facebook.

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Так, у четвер, 11 лютого, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях очікується значень сніг, а також мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Місцями очікується ожеледиця.

У західних областях прогнозується сильний вітер, швидкість якого сягатиме 15-20 метрів на секунду, а також хуртовини.

При в Карпатському регіоні очікується сильний дощ та мокрий сніг. Синоптики оголосили другий рівень небезпеки.

У п'ятницю,12 лютого, у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях прогнозується значень сніг, хуртовини та снігові замети.

В Одеській, Миколаївській областях очікується утворення снігового покриву, а в центральних, східних і південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу та ожеледь.

По всій території України очікується штормовий вітер, 15-20 м / с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також на українських дорогах, крім півдня, прогнозується ожеледиця.

У західних та північних областях приріс снігу складе 10-20 сантиметрів. Водночас в південний і центральних приріс снігу досягне 10-15 см, а у східних областях - 5-7 див.

Нагадаємо, в Києві снігопад триває понад 36 годин. Розчищене швидко засинає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.

Крім того, в Україні через негоду без світла залишилися 273 населених пунктів.

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