Непогода в Украине задержится до выходных: какие области продолжит засыпать снегом

Так, в четверг, 11 февраля, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ожидается значений снег, а также мокрый снег и налипание мокрого снега. Местами ожидается гололед.

В западных областях прогнозируется сильный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 метров на секунду, а также метели.

При в Карпатском регионе ожидается сильный дождь и мокрый снег. Синоптики объявили второй уровень опасности.

В пятницу,12 февраля, в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях прогнозируется значений снег, метели и снежные заносы.

В Одесской, Николаевской областях ожидается образования снежного покрова, а в центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега и гололед.

По всей территории Украины ожидается штормовой ветер, 15-20 м / с. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Также на украинских дорогах, кроме юго-востока, прогнозируется гололедица.

В западных и северных областях прирос снега составит 10-20 сантиметров. В то же время в южный и центральных прирос снега достигнет 10-15 см, а в восточных областях - 5-7 см.