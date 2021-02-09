UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Непогода в Украине задержится до выходных: какие области продолжит засыпать снегом

Автор: РБК-Украина

В Украине ожидается ухудшение погодных условий в связи с выходом южного циклона. Так, 11 и 12 февраля регионы страны продолжит засыпать снегом.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Популярные новости
Сильный снег, морозы и лавинная опасность: в Украину пришла непогода 07 февраля 2021
Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины 08 февраля 2021
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома 07 февраля 2021
Европа не откроет границы для людей без вакцинирования, - Зеленский 08 февраля 2021
Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину 06 февраля 2021
Шмыгаль о динамике COVID в Ивано-Франковской области: как в начале пандемии 08 февраля 2021
Ситуация в Киеве: выпало 30 см снега, погода продолжает ухудшаться 09 февраля 2021
ЧС на "Укрзализныце": грузовые вагоны подняли, но поезда еще задерживаются 07 февраля 2021
Коронавирус в Украине: сколько продлится карантин и когда начнется вакцинация 06 февраля 2021
До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания 06 февраля 2021

Так, в четверг, 11 февраля, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ожидается значений снег, а также мокрый снег и налипание мокрого снега. Местами ожидается гололед.

В западных областях прогнозируется сильный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 метров на секунду, а также метели.

При в Карпатском регионе ожидается сильный дождь и мокрый снег. Синоптики объявили второй уровень опасности.

В пятницу,12 февраля, в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях прогнозируется значений снег, метели и снежные заносы.

В Одесской, Николаевской областях ожидается образования снежного покрова, а в центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега и гололед.

По всей территории Украины ожидается штормовой ветер, 15-20 м / с. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Также на украинских дорогах, кроме юго-востока, прогнозируется гололедица.

В западных и северных областях прирос снега составит 10-20 сантиметров. В то же время в южный и центральных прирос снега достигнет 10-15 см, а в восточных областях - 5-7 см.

Напомним, в Киеве снегопад продолжается более 36 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

Кроме того, в Украине из-за непогоды без света остались 273 населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрПогода
Читайте также
На въездах в Киев скопилось 1400 фур. Затруднено движение снегоуборочной техники
Ситуация в Киеве: выпало 30 см снега, погода продолжает ухудшаться
Прогноз погоды