RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Негода в Україні: школам рекомендують перейти на дистанційний формат

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство освіти і науки України через негоду рекомендувало школам перевести навчання на дистанційний формат. Лист з такими рекомендаціями міністерство вже направило в області країни та Київ.

Про це повідомила прес-служба МОН.

Популярні новини
Перейменування проспекту Бандери назад на Московський оскаржать в суді, - КМДА 11 лютого 2021
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату 11 лютого 2021
Коли закінчаться снігопади в Україні: синоптики назвали нову дату 12 лютого 2021
Чи будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації МОЗ 11 лютого 2021
Під Горлівкою російський снайпер вбив бійця ЗСУ 11 лютого 2021
Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери 11 лютого 2021
У Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів 11 лютого 2021
У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце 11 лютого 2021
У Києві закривають школи і садки. У КМДА назвали причину 10 лютого 2021
Румунія відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною 12 лютого 2021

"Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо запобігання переохолодженню, техніки безпеки тощо", - заявили в МОН.

Крім того, у міністерстві нагадали, що засновники закладів освіти можуть самостійно схвалювати рішення про тимчасове призупинення навчання учнів через негоду в Україні.

Нагадаємо, Київ вирішив закрити школи до кінця тижня через сильні снігопади. Сьогодні стало відомо, коли київські школи відновлять навчання.

Також рішення про закриття шкіл через негоду ухвалила міська рада Черкас.

Додамо, станом на сьогоднішній ранок в Україні близько 90 населених пунктів були без електропостачання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрМіносвітишкола
Читайте також
Запізнення до 6 годин: через непогоду в Україні затримуються два потяги
Спецтехніка, обмеження на дорогах і тягучки: яка ситуація на дорогах України
Прогноз погоди