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Київ відкриє школи і дитячі сади: стало відомо коли

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 11:42
Київ відкриє школи і дитячі сади: стало відомо коли Фото: школи в Києві відкриють з 15 лютого (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Школи та дитячі садочки, закриті через сильний снігопа у Києві, планують відкрити з 15 лютого. Цього тижня через снігопади запровадили дистанційне навчання у школах.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови КМДА Володимир Бондаренко.

За його словами, остаточне рішення буде прийнято сьогодні до кінця дня.

"Станом на цей час поки говоримо про те, що школи і дитячі садки з понеділка будуть працювати. Дистанційний режим ввели тільки на два дні", - зазначив Бондаренко.

Але в той же час не виключено, що обмеження можуть продовжитися.

"Якщо ми будемо розуміти і мати відповідні рекомендації про... не тільки різке зниження температури, але і неможливість нормально дістатися через снігопад, звичайно, можемо продовжити такий дистанційний режим. Але поки таке рішення не прийнято", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше київські школи і дитячі садки закрили до кінця цього тижня. Зокрема, сьогодні навчання організовано в дистанційному режимі. Крім того, КМДА просила компанії та установи піти назустріч співробітникам, які не зможуть вийти на роботу через закриті школи та дитсадки.

Крім того, у зв'язку з погіршенням погоди в столиці скасували сільськогосподарські ярмарки.

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