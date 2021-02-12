Київ відкриє школи і дитячі сади: стало відомо коли
Школи та дитячі садочки, закриті через сильний снігопа у Києві, планують відкрити з 15 лютого. Цього тижня через снігопади запровадили дистанційне навчання у школах.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови КМДА Володимир Бондаренко.
За його словами, остаточне рішення буде прийнято сьогодні до кінця дня.
"Станом на цей час поки говоримо про те, що школи і дитячі садки з понеділка будуть працювати. Дистанційний режим ввели тільки на два дні", - зазначив Бондаренко.
Але в той же час не виключено, що обмеження можуть продовжитися.
"Якщо ми будемо розуміти і мати відповідні рекомендації про... не тільки різке зниження температури, але і неможливість нормально дістатися через снігопад, звичайно, можемо продовжити такий дистанційний режим. Але поки таке рішення не прийнято", - додав чиновник.
Нагадаємо, раніше київські школи і дитячі садки закрили до кінця цього тижня. Зокрема, сьогодні навчання організовано в дистанційному режимі. Крім того, КМДА просила компанії та установи піти назустріч співробітникам, які не зможуть вийти на роботу через закриті школи та дитсадки.
Крім того, у зв'язку з погіршенням погоди в столиці скасували сільськогосподарські ярмарки.