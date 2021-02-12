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Непогода в Украине: школам рекомендуют перейти на дистанционный формат

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство образования и науки Украины из-за непогоды рекомендовало школам перевести обучение на дистанционный формат. Письмо с такими рекомендациями министерство уже направило в области страны и Киев.

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

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"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предотвращению переохлаждения, технике безопасности и прочее", - заявили в МОН.

Кроме того, в министерстве напомнили, что основатели учебных заведений могут самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения учащихся из-за непогоды в Украине.

Напомним, Киев решил закрыть школы до конца недели из-за сильных снегопадов. Сегодня стало известно, когда киевские школы возобновят обучение.

Также решение о закрытии школ из-за непогоды принял городской совет Черкасс.

Добавим, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине около 90 населенных пунктов были без электроснабжения.

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