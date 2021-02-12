Непогода в Украине: школам рекомендуют перейти на дистанционный формат

Министерство образования и науки Украины из-за непогоды рекомендовало школам перевести обучение на дистанционный формат. Письмо с такими рекомендациями министерство уже направило в области страны и Киев.
Об этом сообщила пресс-служба МОН.
"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предотвращению переохлаждения, технике безопасности и прочее", - заявили в МОН.
Кроме того, в министерстве напомнили, что основатели учебных заведений могут самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения учащихся из-за непогоды в Украине.
Напомним, Киев решил закрыть школы до конца недели из-за сильных снегопадов. Сегодня стало известно, когда киевские школы возобновят обучение.
Также решение о закрытии школ из-за непогоды принял городской совет Черкасс.
Добавим, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине около 90 населенных пунктов были без электроснабжения.