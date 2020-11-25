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В Нацполіції пояснили, хто може не пристібатись в авто

Автор: Анастасия Рокитна

Національна поліція України роз'яснила нові правила дорожнього руху. Правоохоронці пояснили, хто може не пристібатися ременями безпеки.

Про це заявив на брифінгу перший заступник голови депертаменту патрульної поліції України Олексій Білошинський.

Зокрема, можуть не пристібатись особи, які навчають водінню, таксисти та пасажири таксі.

"Наразі мають право не пристібатися ременями безпеки водії та пасажири з інвалідністю, а також водії та пасажири спеціальних та оперативних транспортних засобів", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього рух. Вони стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.

Зазначимо, в Україні система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху почала розпізнавати автомобілі на іноземній реєстрації.

Раніше повідомлялося, що в поліцейських машинах встановлять прилади фіксації швидкості руху.

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