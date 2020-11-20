Система автофіксації порушень ПДР почала штрафувати водії "євроблях"

В Україні система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху тепер розпізнає і автомобілі на іноземній реєстрації ("євробляхи"). Порушення ПДР водіями таких авто почали фіксувати з 19 листопада.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, з учорашнього дня іноземці на своїх авто і громадяни України на "євробляхаї" почали нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших ПДД. Він також пояснив, як це буде працювати.

"Прикордонник при в'їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносить до бази даних номер машини, ПІБ та паспортні дані того, хто був за кермом. Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника, взявши їх з бази даних ДПСУ", - зазначив Геращенко.

Він також розповів, що система вже зафіксувала кілька таких порушень. Штрафи за порушення ПДР будуть оплачуватися на кордоні при виїзді з України. При відмові сплатити штраф водієві заборонять в'їзд до країни.

Якщо власник "євробляхи" громадянин України відмовиться сплатити штраф, то документи передадуть за загальною процедурою для арешту майна або банківських рахунків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в поліцейських машинах встановлять прилади фіксації швидкості руху.

Зазначимо, система автофіксації була запущена в Києві 1 червня 2020 року.