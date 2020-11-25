В Україні почали діяти зміни до ПДР
Фото: ремінь безпеки (РБК-Україна)
В Україні набрали чинності зміни до Правил дорожнього руху (ПДР). Вони стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.
Про це повідомляє прес-служба Міністрерства внутрішніх справ.
Зокрема, в ПДР внесено такі зміни:
- відтепер водій та пасажири таксі повинні пристібатися під час руху в населеному пункті. Праивло поширюється і на інструкторів з водіння - вони мають бути пристебнуті як під час руху в населеному пункті, так і за його межами.
- забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.
- велосипедистам дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів.
- пішоходи обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.
Нагадаємо, в Україні система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху почала розпізнавати автомобілі на іноземній реєстрації ("євробляхи").
Раніше повідомлялося, що в поліцейських машинах встановлять прилади фіксації швидкості руху.