ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні почали діяти зміни до ПДР

Новость на русском → Середа 25 листопада 2020 04:16
В Україні почали діяти зміни до ПДР Фото: ремінь безпеки (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні набрали чинності зміни до Правил дорожнього руху (ПДР). Вони стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.

Про це повідомляє прес-служба Міністрерства внутрішніх справ.

Зокрема, в ПДР внесено такі зміни:

  • відтепер водій та пасажири таксі повинні пристібатися під час руху в населеному пункті. Праивло поширюється і на інструкторів з водіння - вони мають бути пристебнуті як під час руху в населеному пункті, так і за його межами.
  • забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.
  • велосипедистам дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів.
  • пішоходи обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Нагадаємо, в Україні система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху почала розпізнавати автомобілі на іноземній реєстрації ("євробляхи").

Раніше повідомлялося, що в поліцейських машинах встановлять прилади фіксації швидкості руху.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство ПДД
NEWS
Поранений під Авдіївкою український військовий помер, - штаб
РБК-Українаінформаційне агентство Поранений під Авдіївкою український військовий помер, - штаб
DAILY
Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу