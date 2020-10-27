НАБУ назвало "абсурдним" рішення Окружного адмінсуду Києва по Ситнику

Національне антикорупційне бюро України відреагувало на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який постановив звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Таке рішення в НАБУ вважають заангажованим і абсурдним.
Про це йдеться в заяві Нацбюро.
У НАБУ розцінюють рішення ОАСК як втручання в свою роботу і планують оскаржити його.
"Рішення Окружного адміністративного суду Києва про діяльність Національного бюро та директора НАБУ є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі. Його справжня мета - заблокувати роботу установи, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях і спробі захоплення влади", - повідомили в НАБУ.
Також в Бюро додали, що зараз немає законних підстав для звільнення директора НАБУ, в зв'язку з чим Артем Ситник продовжить виконувати свої повноваження.
Нагадаємо, 26 жовтня ОАСК ухвалив звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника.
При цьому в Окружному адмінсуді Києва дали Ситнику місяць на те, щоб покинути пост дирекора НАБУ.
Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції не буде виконувати рішення ОАСК по Ситнику.