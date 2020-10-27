ОАСК дав Ситнику місяць, щоб покинути пост

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заявив, що рішення про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро не виконується більше місяця. ОАСК заявив про порушення закону.

Про це повідомляє прес-служба суду.

У зв'язку з цим суд ухвалив направити окремі ухвали. Зокрема, Державному бюро розслідувань надати вказівку щодо відкриття справ за статтями 109 (захоплення влади, - ред.), частиною 4 статті 382 (невиконання судового рішення, - ред.), частинами 1 та 2 статті 353 КК України (самовільне присвоєння владних повноважень, - ред.).

КМУ надати вказівку щодо вжиття заходів щодо забезпечення виконання законів та Конституції України. РНБО надати вказівку щодо здійснення заходів по координації і контролю діяльності НАБУ щодо виконання рішення Конституційного суду.

Мін’юсту рекомендувати внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб на підставі згаданого рішення КСУ.

"ОАСК встановлено термін - 1 місяць для подання звітів про виконання рішення", - йдеться в повідомленні.

Суд прийняв рішення про звільнення Ситника, розглядаючи позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва до директора НАБУ про незаконність його звільнення.

Нагадаємо, суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Ситника через невиконання рішення КСУ.

В серпні Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.