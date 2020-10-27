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Звільнення Ситника: Минюст не виконає рішення ОАСК

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 11:07
Звільнення Ситника: Минюст не виконає рішення ОАСК Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство юстиції не може внести зміни до Єдиного держреєстру відомості про Артема Ситника як про директора Національного антикорупційного бюро. Мінюст заявив про відсутність повноважень та правових підстав для цих змін.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

Він написав, що відомство не може вносити зміни до реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного суду України або ж окремої ухвали.

"Зміни до інформації, що містяться у реєстрах вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР виключно за результатами розгляду таких скарг", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, питання чи є НАБУ органом виконавчої влади, чи ні, однозначно та до кінця не вирішене.

"КСУ у своєму рішенні вказав, що у НАБУ є ознаки центрального органу виконавчої влади, однак чіткої тези про те, що це таки орган виконавчої влади - немає", - додав Малюська.

Зазначимо, ОАСК дав вказівку Мін’юсту внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб на підставі рішення КСУ про звільнення Ситника.

Нагадаємо, ОАСК постановив звільнити Ситника з посади голови НАБУ.

Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

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