НАБУ назвало "абсурдним" рішення Окружного адмінсуду Києва по Ситнику

Національне антикорупційне бюро України відреагувало на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який постановив звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Таке рішення в НАБУ вважають заангажованим і абсурдним.

Про це йдеться в заяві Нацбюро.

У НАБУ розцінюють рішення ОАСК як втручання в свою роботу і планують оскаржити його.

"Рішення Окружного адміністративного суду Києва про діяльність Національного бюро та директора НАБУ є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі. Його справжня мета - заблокувати роботу установи, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях і спробі захоплення влади", - повідомили в НАБУ.

Також в Бюро додали, що зараз немає законних підстав для звільнення директора НАБУ, в зв'язку з чим Артем Ситник продовжить виконувати свої повноваження.

Нагадаємо, 26 жовтня ОАСК ухвалив звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника.

При цьому в Окружному адмінсуді Києва дали Ситнику місяць на те, щоб покинути пост дирекора НАБУ.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції не буде виконувати рішення ОАСК по Ситнику.