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НАБУ назвало "абсурдным" решение Окружного админсуда Киева по Сытнику

Новина українською → Киев, Вторник 27 октября 2020 12:39
НАБУ назвало "абсурдным" решение Окружного админсуда Киева по Сытнику Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на решение Окружного административного суда Киева, который постановил уволить директора НАБУ Артема Сытника. Такое решение в НАБУ считают ангажированным и абсурдным.

Об этом говорится в заявлении Нацбюро.

В НАБУ расценивают решение ОАСК как вмешательство в свою работу и планируют обжаловать его.

"Решение Окружного административного суд Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель - заблокировать работу учреждения, которая разоблачила судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти", - сообщили в НАБУ.

Также в Бюро добавили, что сейчас нет законных оснований для увольнения директора НАБУ, в связи с чем Артем Сытник продолжит выполнять свои полномочия.

Напомним, 26 октября ОАСК постановил уволить с должности директора НАБУ Артема Сытника.

При этом в Окружном админсуде Киева дали Сытнику месяц на то, чтобы покинуть пост дирекора НАБУ.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство юстиции не будет выполнять решение ОАСК по Сытнику.

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