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У МВС Росії пояснили причину "виїзного формату" суду над Навальним

Новость на русском → Москва, Понеділок 18 січня 2021 15:30
У МВС Росії пояснили причину "виїзного формату" суду над Навальним Фото: Олексій Навальний (instagram com yulia_navalnaya)
Автор: Игорь Литвиненко

Судове засідання над російським опозиціонером Олексієм Навальним проходить у виїзному форматі через коронавірус. У Навального нібито відсутні актуальні результати тесту на COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.

У МВС пояснили, що правоохоронці звернулися в Хімкинський міський суд Москви з клопотанням провести виїзне засідання за місцем затримання опозиціонера.

"...В день прибуття з Німеччини в Російську Федерацію в умовно засудженого Навального були відсутні актуальні результати тесту на коронавірусну інфекцію...", - у МВС назвали причину такого клопотання.

При цьому вхід у приміщення, де проходить судове засідання над Навальним, обмежений з метою забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки.

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що в такий спосіб влада намагається якнайшвидше засудити опозиціонера.

"Тобто спочатку виїзне засідання пояснювали "допуском журналістів", тепер - відсутністю у Олексія недавнього негативного тесту на коронавірус. Складно висловитися ясніше: "Ми вас боїмося і хочемо засудити по-швидкому, але приводу не придумали", - написала Ярмиш в Twitter.

Нагадаємо, Олексій Навальний був затриманий в московському аеропорту "Шереметьєво" 17 січня. Йому загрожує до 10 років в'язниці у справі про розкрадання.

Зазначимо, суд над Навальним розпочався сьогодні вдень прямо у відділенні поліції. Про це Навальному повідомили за п'ять хвилин до початку засідання.

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