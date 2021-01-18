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В МВД России объяснили причину "выездного формата" суда над Навальным

Новина українською → Москва, Понедельник 18 января 2021 15:30
В МВД России объяснили причину "выездного формата" суда над Навальным Фото: Алексей Навальный (instagram com yulia_navalnaya)
Автор: Игорь Литвиненко

Судебное заседание над российским оппозиционером Алексеем Навальным проходит в выездном формате из-за коронавируса. У Навального якобы отсутствуют актуальные результаты теста на COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В МВД пояснили, что правоохранители обратились в Химкинский городской суд Москвы с ходатайством провести выездное заседание по месту задержания оппозиционера.

"…В день прибытия из Германии в Российскую Федерацию у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию…", - назвали в МВД причину такого ходатайства.

При этом вход в помещение, где проходит судебное заседание над Навальным, ограничен в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что в такой способ власти пытаются быстрее осудить оппозиционера.

"То есть сначала выездное заседание объясняли "допуском журналистов", теперь - отсутствием у Алексея недавнего отрицательного теста на коронавирус. Сложно выразиться яснее: "Мы вас боимся и хотим осудить по-быстрому, но повода не придумали", - написала Ярмыш в Twitter.

Напомним, Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту "Шереметьево" 17 января. Ему грозит до 10 лет тюрьмы по делу о хищении.

Отметим, суд над Навальным начался сегодня днем прямо в отделении полиции. Об этом Навальному сообщили за пять минут до начала заседания.

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