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У МОЗ очікують пік захворюваності COVID-19 в середині січня

Автор: РБК-Україна

Зимою в Україні очікується кілька пікових періодів захворюваності COVID-19. Вони почнуться в середині січня і триватимуть до середини лютого

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузин в інтерв'ю виданню "Ліга".

При цьому він зазначив, що за математичними моделями, включаючи міжнародним, природний спад захворюваності коронавірусом очікується не раніше лютого наступного року.

За словами Кузіна, епідемічна ситуація в Україні складається таким чином, що введення локдауну уникнути не вдасться. Але потрібно враховувати два фактори: здатність системи охорони здоров'я і своєчасність введення до того, як станеться колапс.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що локдаун в січні дозволить знизити кількість випадків зараження COVID-19 до 6-8 тисяч в день.

Крім того, президент Володимир Зеленський зазначив, що рекомендував не вводити локдаун в грудні.

Додамо, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабмін буде змушений ввести жорсткий карантин в Україні в січні.

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